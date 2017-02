Horb a. N. Applaus-Rakete zündet gleich zu Beginn

Horb-Altheim. Bunte, toll kostümierte Kinder-Showtanz-Gruppen, nervöse Trainerinnen und stolze Eltern, Omas, Opas und ganz viele Kinder in unterschiedlichsten Verkleidungen bevölkerten am Samstagnachmittag die Turn- und Festhalle und fieberten dem entgegen, was auf der Bühne angeboten wurde. Nach einem feuchten Warm-Up, zu dem sich die Trainerinnen und Betreuer der Gastzünfte zusammen mit den Altheimern Verantwortlichen Daniela Metze und den Zunftmeistern Jürgen Weis und Jörg Pfeffer trafen, ging es auch gleich auf der Showbühne von "Krabbenhausen", wie Altheim in den tollen Tagen genannt wird, los.

Dass ihnen wieder ein kleiner Bub aus dem Waldachtal die Schau stahl, darum brauchten sich vor allem die vielen jungen Mädchen, die in den unterschiedlichsten Formationen aktiv sind, in diesem Jahr keine Sorgen zu machen. Ben, der Star des Kindertanzfestivals 2016, hat keine Lust mehr, wie zu hören war, und deshalb war der Weg frei für all die kleinen Showtänzerinnen und -tänzer, die in diesem Jahr zeigen durften, was sie so drauf haben.

Bernd Metze, trotz seiner schweren Erkrankung erfreulicher Weise wieder einmal auf den Brettern, die für ihn die Welt bedeuten, moderierte den Showtanz-Nachmittag, und allein seine neuen Schweineschuhe, die er zum Clownskostüm trug, waren ein echter Hingucker. Der erfahrene Entertainer checkte gleich zu Beginn der Veranstaltung ab, wie gut die Zuschauer mitmachen und zündete testweise alle drei Stufen der Altheimer Applaus-Rakete, die später als Belohnung für die hervorragenden Leistungen der unterschiedlichen Formationen immer mal wieder zu hören war.