Horb a. N. Appell an Stadt: Expertenwissen nutzen

Mietpreismarkt in Horb sehr stabil – im Gegensatz zum bundesweiten Trend

Tilman Stroh, Sohn des Gründungsmitglieds und seit der letzten Sitzung im Frühjahr neuer Vorsitzender des Vereins, schloss das zurückliegende Geschäftsjahr durch die Vorstellung des noch ausstehenden Finanzberichts sowie eine Zusammenfassung der Vereinsaktivitäten in Form eines Tätigkeitsberichtes ab.

Zum monetären Jahresabschluss 2015 durfte Stroh ein leichtes Plus verkünden. Auf der Einnahmenseite führte der Anstieg bei den Mitgliedern, und so automatisch auch bei den Mitgliedsbeiträgen, eben zu diesem Ergebnis. Auf der Ausgabenseite sei der größte Brocken die Abgaben an den Landesverband, so der Vorsitzende.

Den Mietpreismarkt wertete Stroh für Horb – im Gegensatz zum bundesweiten Trend – als sehr stabil. Auch habe sich das Mietpreisniveau im Verhältnis zum Einkommen im Kreis Freudenstadt nicht wesentlich verändert. Setzte man 2010 ein Viertel seines monatlichen Einkommens für die Miete an, so bekam man damals 111 Quadratmeter Wohnfläche als Gegenwert. Heute sind es 113 Quadratmeter. "In Studentenstädten wie Tübingen sieht das jedoch ganz anders aus", wusste Stroh.

In Bezug auf die Tätigkeit von Vorstand und Ausschuss hob der Vorsitzende die monatliche Rechtsberatung, aber auch die Mitgliederberatung außerhalb der normalen Sprechstunden als einen Schwerpunkt hervor. "Allein im letzten Geschäftsjahr hat unser Justiziar zudem über 30 Mietverträge ausgearbeitet." Stroh erinnerte daran, dass der Verein eine neue Satzung, die man bei der Versammlung im Frühjahr vorstellte, ausgearbeitet hat und Manfred Bok nach wie vor – sowohl persönlich als auch telefonisch –­ seine Erfahrungen weitergibt. Zeit nahmen auch die Vorbereitungen der Podiumsdiskussion zur Landtagswahl, die man im Waldachtal abhielt, in Anspruch, sowie die Besuche der Vorstandschaft und einzelner Ausschussmitglieder bei unterschiedlichen Verbandstreffen. Ins Jahr 2016 startete man mit der Podiumsdiskussion und den Vorbereitungen zum 25-jährigen Vereinsjubiläum (wir berichteten). Auch nahm man Stellung zu einer Anfrage der SPD und den Grünen im Horber Gemeinderat, die sich über Baumaßnahmen an der Bildechinger Steige monierten, und den sozialen Wohnungsbau in Horb durch diese Neubauten sehr in den Hintergrund gedrängt sahen. "Hier mussten wir sachlich gegenargumentieren, denn die Informationen, wie aus dem Gemeinderat heraustransportiert wurden, waren schlicht nicht richtig", erklärte Stroh recht unaufgeregt. Auch in diesem Zusammenhang ging der erneute Appell der Experten in Richtung Stadtverwaltung, dass man ihre Expertisen zum Wohnungs- und Immobilienmarkt von Horb und der näheren Umgebung doch besser in die allgemeine Meinungsbildung mit einbinden solle. Mit einem Hinweis auf den Workshop "Kauf einer Immobile", der am 22. September im Isenburger Forellenhof stattfindet, ging der offizielle Teil zu Ende.