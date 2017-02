Nach dem Unfall am Montag, etwa 200 Meter nach dem Ortsschild von Bildechingen in Richtung Horb, bei dem eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und tödlich verletzt wurde, zeigen viele ihre Anteilnahme indem sie an der Unfallstelle Blumen und Kerzen hinterlassen. Die Frau war auf einem Feldweg unterwegs und wollte die Bundesstraße überqueren, um den Weg, auf der anderen Straßenseite weiter zu benutzen. Die 58-Jährige wurde vom Auto eines 66-Jährigen erfasst und gegen ein Verkehrszeichen geschleudert. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Anwohner berichten, dass hier das Überqueren an sich gefährlich sei, da an dieser Stelle die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben wird und die Autos beschleunigen. Foto: Störzer