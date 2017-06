Horb a. N. Anwohner wehren sich gegen "Riesen-Klotz"

Eine Befürchtung, die auch bei Horbs OB Rosenberger durchaus Gehör findet: "Der öffentliche Platz wird sich verändern. Aber wir haben das lange vorher beschlossen, bevor die neuen Pläne eines Investors, der das Grundstück privat gekauft hat, bekannt geworden sind. Das ist nicht vorhersehbar und kann leider immer passieren."

Dettling: "Wir sind keine Gegner des Projekts an sich. Wir haben auch keine Angst vor dem Zuzug vieler Menschen. Uns stört allerdings die massive Bebauung, die unsere Wohn- und Lebensqualität erheblich verschlechtert. Vor allem, weil ein ähnliches Projekt im Frühjahr 2014 noch abgelehnt wurde – wegen einer zu massiven Bebauung und weil sie als nicht einfügbar bewertet wurde."

Bildechingens Ex-Ortsvorsteher Peter Zimmermann bestreitet das. Die Hintergründe damals seien andere gewesen. Dettling erwähnt noch, dass ein Ortschaftsrat mit der Vermarktung der zukünftigen Wohnung betraut sei. Und gibt zu bedenken, dass die Anwohner nicht nachvollziehen können, warum sich der Ortschaftsrat in einem "nichtöffentlichen Treffen geradezu einschwört", diesen Bebauungsvorschlag abzusegnen. Mit einem kleinen Änderungswunsch.

Rosenberger: "Rein vom Baurecht her müsste das Vorhaben überhaupt nicht in den Ortschaftsrat. Wir haben das ganz bewusst schon in einem so frühen Stadium gemacht, um Transparenz zu schaffen." Dettling: "Das finde ich an sich gut. Man darf dem Investor nicht signalisieren, dass er so viele Freiheiten hat. Da kann man sich nicht einfach hinter dem Gesetz verstecken. Sie betonen doch immer die Gestaltungsmöglichkeiten, die Sie als OB haben und schätzen!"

Rosenberger: "Ich sehe die Gestaltungsmöglichkeiten vor allem darin, den Weg frei zu machen." Dann erwähnt er, dass sich der Ortschaftsrat bei diesem Projekt in einem "Dilemma" befindet: "Es täte Bildechingen gut, wenn es mehr Einwohner gibt. Mit Kindern. Die auch dafür sorgen, dass Kindergarten und Schule auf Dauer erhalten bleiben."

Doch welche Strategie fahren jetzt die Gegner? Zepf und Dettling betonen, dass die Nachbarn keine Gegner sind. Dettling: "Wir wollen nicht noch mehr polarisieren. Wir wollen nicht übereinander, sondern miteinander reden!" Zepf: "Wir haben noch nicht vor, einen Rechtsanwalt einzuschalten!"

Deshalb habe man beim Investor schon die Zusage bekommen, in einem gemeinsamen Termin das Bauvorhaben zu besprechen. Dieser Termin wird irgendwann Mitte Juni stattfinden, da der Entscheider derzeit im Urlaub ist.

Das begrüßt auch OB Peter Rosenberger: "Das finde ich gut. Bitte informieren Sie mich über das Gespräch. Auch wir suchen das Gespräch mit dem Investor. Ich glaube und hoffe, dass man den einen oder anderen Aspekt der Anwohner ihm deutlich signalisieren sollte."