Horb a. N. Anpacken für das große Sport-Event

Bereits am Sonntag werden die meisten Spielerinnen zum Sign-In eintreffen. Tag für Tag soll dann auch nicht nur Spitzentennis die Besucher begeistern, sondern auch ein vielfältiges Rahmenprogramm. Der Sign-In-Sonntag ist mittlerweile schon traditionell zum TC-Familientag geworden. Zu familienfreundlichen Preisen gibt es ein Mittagessen. Dazu wird an diesem Sonntag auch noch die Herren-40-Mannschaft des TC ihr letztes Punktspiel gegen den TC Herrenberg austragen.

"Am Montag, 24. Juli, und am Dienstag, 25. Juli, bietet unser Partner Baisinger einen Biertrag unter dem Motto ›Treff den Weltmeister‹ mit Baisingerbier zum Feierabend an", berichtet Pollok über eine neue Aktion. Am Dienstag findet auch der Seniorentag mit einem Kaffeenachmittag für Senioren aus Horb, Bildechingen und Umgebung statt. Eine echte Tradition ist auch die Pleva-Players-Party geworden, die ein echter Treffpunkt für die Bildechinger ist. Zusammen mit den Spielerinnen wird gemeinsam der hoffentlich angenehme Sommerabend mit Musik von der Band Ambience genossen. Am Donnerstag ist Kindertag mit Bastelaktionen im Rahmen des Horber Sommerferienprogramms. Freitag wird ab 20.30 Uhr das 25-jährige Bestehen des Turniers gefeiert. Bei der Jubiläumsparty gibt es Live-Musik mit Steven Dodds und DJ Tommy. Zuvor gibt es am Nachmittag ab 15 Uhr das Programm "Fit und Gesund". Am Sonntag gibt es zwischen Doppel und Einzelfinale eine Modenschau und zum Ausklang des Turniers musikalische Unterhaltung mit Alex Vees.

Auch die Küche wird wieder auf Hochtouren laufen. es gibt unter anderem wieder Büfett mit täglich wechselndem Motto. "Wir sind froh, dass unser Turnierkoch Heiko Häder vom ›Kö 23‹ wieder mit an Bord ist, er ist die wichtigste Person", unterstreicht der Vorsitzende.