Horb a. N. Anmeldung möglich

Manche Vereine überlegen sich erst im Frühjahr, welche Veranstaltungen sie im Laufe des Jahres besuchen werden. Um hier quasi ›Kurzentschlossenen‹ noch die Möglichkeit zu einer Anmeldung zu geben, haben wir die Anmeldefrist um einen Monat verlängert."

Eßig ergänzte: "Es haben sich bisher 80 Vereine und Gruppen zum LMF in Horb angemeldet. Wir sind mit der Anzahl der Anmeldungen zum jetzigen Zeitpunkt sehr zufrieden. Unsere Erwartungen haben sich voll erfüllt. Beim letzten LMF in Ettlingen 2017 waren es insgesamt etwas mehr als 70 Gruppen, so dass wir dieses Jahr in Horb noch mehr Teilnehmer zu verzeichnen haben."

Alle Vereine und Gruppen können sich noch bis Ende März im Internet auf der Homepage www.landesmusikfestival-2017.de anmelden. Hier sind auch hilfreiche Informationen für Besucher hinterlegt. "Horb wird am 2. Juli ein einziger Klangkörper sein, welcher von morgens bis abends Hörgenuss getreu dem Motto ›Musik baut Brücken‹ verspricht", ist sich Eßig sicher.