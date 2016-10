Horb a. N. Angemessene Behandlung fehlt

Bewegung ist schmerzhaft und die Muskulatur ermüdet rasch bei Belastung

Jürgen Wild, Psychologe und Psychotherapeut am Rehaklinikum Bad Säckingen, berichtet von den psychischen Belastungen durch das Fibromyalgiesyndrom und geht auf Möglichkeiten der Krankheitsbewältigung ein.

Die Fibromyalgie ist ein häufiges und chronisches Schmerzsyndrom mit Schmerzen am Bewegungsapparat. Die Schmerzen sind über den ganzen Körper verteilt und treten bevorzugt an den Sehnenansätzen in Gelenknähe auf, aber auch die Muskulatur ist schmerzhaft. Die Patienten haben häufig das Gefühl die Muskulatur sei "zu kurz", Bewegungen bereiten Schmerzen oder die Muskulatur ermüdet rasch bei Belastung.