Horb a. N. Angeklagter erscheint nicht vor Gericht: Haftbefehl

So muss der Täter – wenn er es denn ist – schauen, dass ihn keine Polizeistreife erwischt. Ist dies der Fall, dann wandert er in U-Haft bis zum nächsten Termin in Horb. Was dann dabei rauskommt, wird man sehen, da es sich um einen reinen Indizienprozess handelt und die Chancen für den Angeklagten zumindest nicht schlecht stehen. "Hopp oder Top – so die Einschätzung des Vorsitzenden zum Prozessausgang." Dass sich der Allgäuer also mit seinem Fernbleiben einen Gefallen getan hat, kann man bezweifeln. Wenn’s dumm für ihn läuft, sitzt er nun über Weihnachten und Silvester im "Bau" und wartet auf seinen Termin vor dem Horber Amtsgericht.

Natürlich hat diese Geschichte auch Vorteile. Der Wahlverteidiger trifft seinen Mandanten – wenn er denn einmal in U-Haft sitzt – verlässlich an, denn abhauen kann er dann nur schwer, und der nächste Prozess in Horb findet definitiv mit dem Angeklagten statt, der bis dahin Kost und Logis frei hat.