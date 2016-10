Horb a. N. Anfänger lernen Kampfkunst

Nachdem das Karate Dojo in Betra kürzlich sein zehnjähriges Bestehen feierte und hierzu hochrangige Trainer aus Tschechien, Finnland und sogar Japan einfliegen ließ, bietet sich jetzt die Möglichkeit die japanische Kampfkunst Karate am eigenen Leib zu erfahren. Hierzu wird wieder ein Anfängerkurs für Jugendliche ab 14 Jahre und Erwachsene jeden Alters eröffnet.

Da Karate ein Ganzkörpersport ist, ist er bestens geeignet, um den täglichen Anforderungen des Alltags, insbesondere in der Bürotätigkeit, entgegenzuwirken, heißt es in der Mitteilung des ASC.

Durch Cheftrainer Stefan Kahlert, der Selbstverteidigungstrainer bei der Polizei Baden Württemberg ist, fließt auch praktisches Wissen zur Selbstverteidigung mit ein. Die Trainingszeiten für Anfänger sind ab 10. Oktober an jedem Montag und Freitag von 18.30 bis 20 Uhr in der Hohenzollernhalle. Für Rückfragen steht Stefan Kahlert per E-Mail unter info@karate-betra.de oder unter der Telefonnummer 0172/34 04 97 zur Verfügung.