Horb a. N. Andenken an einen Kirchenlehrer

Grundlage dafür ist der Glaube an die Gegenwart Jesu Christi in der Gestalt des Brotes (Sakrament der Eucharistie). Drei der von Thomas von Aquin getexteten Lieder zur eucharistischen Aussetzung finden sich in katholischen Gesangbuch Gotteslob und werden gesungen: "Pange lingua" (GL 494), "Lauda Sion salvatorem" in der deutschen Übersetzung "Lobe Zion, deinen Hirten" (GL 878) und "Adoro te devote" in der deutschen Übersetzung Gottheit tief verborgen (GL 497). Das Programm sieht folgendermaßen aus: Um 14 Uhr ist die feierliche Eröffnung und anschließend Gebetsstunde, angeboten vom Elisabethverein. Danach beginnt um 15 Uhr die Gebetsstunde der Kolpingsfamilie und um 16 Uhr ist eine Gebetsstunde mit einer Zeit der Stille. Um 17 Uhr lädt der Rosenkranzgebetskreis zur Gebetsstunde ein und um 18 Uhr ist der Abschluss der ewigen Anbetung mit sakramentalem Segen. Danach beginnt um 18.30 Uhr die Messfeier am Fest des heiligen Thomas von Aquin beziehungsweise Vorabendmesse zum Sonntag. Am Sonntag, 29. Januar, findet um 10.30 Uhr in der Auferstehung-Christi-Kirche auf dem Hohenberg eine Wortgottesfeier statt (mit Kinderkirche im Gemeindezentrum).