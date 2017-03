Horb a. N. Anbau mit vereinten Kräften gestemmt

Horb-Ahldorf. Es fand sich auch immer genügend Personal, das bei den Veranstaltungen half, lobte der Vorsitzende Alexander Buße bei der Hauptversammlung. Sorgen bereiten ihm der Zuspruch und die Teilnahme an den nichtsportlichen Veranstaltungen. Hier gelte es, diese im kommenden Jahr zu überdenken und zu hinterfragen.

In den kommenden Jahren kommen große Anforderungen auf die Mitglieder zu. 2018 richtet der Verein den Stadtteilpokal aus, und 2020 steht das 100-jährige Jubiläum an. Der FV Ahldorf hat neben dem Fußball in der SG Ahldorf/Mühlen im Breitensport, Abteilungsleiter ist Thilo Gramer, Angebote für Jung und Alt im Programm.

Monika Gramer leitet das Kinderturnen. 21 Kinder nehmen zusammen mit Eltern oder Großeltern daran teil. Veränderungen gab es im Bereich Damengymnastik. Vor einem Jahr übernahm Annika Engel die Gruppe als neue Übungsleiterin. Die lustige Truppe von durchschnittlich 25 Damen im Alter von 18 bis 80 Jahren trifft sich immer montags. Wegen des guten Zuspruchs wird nun in zwei Gruppen geturnt, damit für jeden das Passende angeboten werden kann. Leider fand sich noch keine Lösung, um die benötigten Sportgeräte in der Halle lagern zu können. Laut Ortvorsteher Hartmut Göttler war die Halle eigentlich nicht für Schulsport vorgesehen. Sie wird erst seit dem letzten November auch von der Schule genutzt. Göttler empfahl, sich vielleicht gemeinsam mit der Schule Gedanken über eine Verbesserung zu machen.