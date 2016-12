Horb a. N. An Weihnachten an die "Kiste" denken

Horb. 30 Tafelladenkisten, die von ehrenamtlichen Paten gewartet werden, sind in Horb und Umland verteilt. Sie stehen in katholischen Kirchen und evangelischen Gemeindehäusern. Seit sechs Jahren existiert diese Möglichkeit, den Tafelladen Carisatt in Horb mit Waren des täglichen Gebrauchs zu unterstützten. Es sind hauptsächlich haltbare Lebensmittel wie Teigwaren, Reis, Kaffee, Tee, Kakao, Müsli und Konserven aller Art, die im Tafelladen willkommen sind. Aber auch gut verpackte Pflegemittel (also keine duftenden Artikel) wie Shampoos oder Duschgels kann der Laden gebrauchen. Vor Kurzem ist eine neue Tafelladenkiste dazugekommen. Sie steht in der Jakobuskirche in Ihlingen.

Gerade an Weihnachten ist es besonders einfach, an den Tafelladen in Horb und damit an die bedürftigen zu denken, die dort einkaufen. Achim Wicker, Referent des katholischen Dekanats Freudenstadt-Horb, schildert: "Die Idee ist es, Weihnachtsfreude zu teilen. Wenn jeder der Gottesdienstbesucher nur einen Artikel für die Tafelladenkisten mitbringt, werden sie voll."

Auch die "Kisten-Paten" in den Gemeinden bestätigen in Rückmeldungen, dass die Weihnachtsaktion wichtig ist und viel bringt. "Die Gottesdienstbesucher geben an Weihnachten gerne, und wir erreichen neue Leute, die sich daran beteiligten", schildert Wicker.