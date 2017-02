Horb a. N. "An uns Senioren kommt keiner vorbei"

Nach Kaffee und Fasnetsküchle ging es los mit einem Lied auf das lustige Rentnerleben nach der Melodie "Lustig ist das Zigeunerleben", begleitet von Kapellmeister Wilhelm Hofmann am Akkordeeon. Viel Spaß hatten die Senioren an den lustigen Sketchen und Vorträgen.

Immer wieder wurde herzhaft gelacht. "Was wäre, gäb es keine Senioren mehr?", fragte Helga Mache. Wer würde dann die Urlaubszentren, die Busse, Wartezimmer und Kaufhäuser füllen? Wer würde Ärzte und Apotheker am Leben erhalten? "Die Alten sind’s, ganz einwandfrei – an uns Senioren kommt keiner vorbei", stellte sie fest.

Im Sketch um eine kleine Aufmerksamkeit wird Lina (Edda Langhammer) äußerst misstrauisch, als Karle (Leo Langhammer) ihr plötzlich ein Blumenstöckle mitbringt, "oifach so, mitta in dr Woch". Da muss doch was dahinter stecken, da ist sich Lina ganz sicher und will sich gar nicht beruhigen. Mit einem wütenden "Do hasch die Glump" gibt sie dem "wüaschte Dinger" das Blumenstöckle zurück. Der Karle versteht gar nichts mehr, da hat er einmal in 25 Jahren den Hochzeitstag nicht vergessen und dann so ebes.