Horb a. N. An den Schwarzwald angeschlossen

Doch wie hat das Neckar-Erlebnis-Tal das geschafft? Vorsitzender Axel Blochwitz: "Unsere Mannschaft vom NET hat sich im Verteilgremium der Messe gut positioniert. Weil Heilbronn diesmal seine Stände zusammengelegt hat, wurde umverteilt. Und da haben wir dann diesen Standplatz bekommen. Dort Freudenstadt, hier das Tal als Vorland – das passt zusammen." Und alle, die vorbeikommen, staunen.

Beispielsweise Klaus Tappeser, jetzt Regierungspräsident von Tübingen und als Ex-OB von Rottenburg Mitbegründer des NET. Tappeser: "Ein wirklich toller, neuer Standort." Landrat Klaus Michael Rückert: "Klasse, dass die beiden touristischen Schwerpunkte des Landkreises jetzt nebeneinander sind." Freudenstadts OB Julian Osswald: "Es ist immer ein guter Platz, wenn man in der Mitte des Interesses ist." Und lacht: "Der Standort gegenüber einem erfolgreichen Aussteller strahlt sicherlich ab."

Michael Laschinger, Ex-Kreisrat: "Das ist das Beste der CMT, dass das NET jetzt direkt am Schwarzwald positioniert ist." Michael Krause, Tourismusdirektor von Freudenstadt: "Der neue Standort des Neckar-Erlebnis-Tal gefällt mir sehr gut – er ist viel attraktiver als der alte Platz. Und das passt auch, weil Freudenstadt und Horb sich gegenseitig als Naherholungsgebiet dienen."

Auch bei den Landespolitikern fand der NET-Stand offenbar sehr positive Resonanz. Peter Hauk, Minister für den ländlichen Raum, Ex-Europaminister Wolfgang Reinhart sowie Justizminister Guido Wolf wurden hier gesehen. Horbs OB Peter Rosenberger: "Ich habe Minister Wolf, der gleichzeitig Vorsitzender des Interessenverbandes Gäubahn ist, vorgeschlagen, dass in der Gäubahn Prospekte vom Neckar-Erlebnis-Tal verteilt werden sollten. Das NET ist auch Gäubahnland."

Am benachbarten Stand der Nationalparkregion mit Freudenstadt war nur Guido Wolf gesehen, hieß es am NET-Stand. Im "Landkreis-Duell" hieße das: 3:1 für Horb und Co.

Kein Wunder, dass NET-Vorsitzender Axel Blochwitz schmunzelt: "Wenn es den Besuchern des Schwarzwald-Standes zu anstrengend ist, können sie sich bei uns auf dem Stand erholen."

Der neue Standort. Deutlich mehr Laufkundschaft, deutlich attraktivere Umgebung. Wirkt sich das jetzt schon auf die Resonanz auf die Tourismuswerbung auch von Horb aus? Lukas König, auch Mitarbeiter des Stadtmarketings: "Ich war vergangenes Jahr auch mit dabei. Der Standort hier ist deutlich besser und gut besucht. Doch eine Bilanz können wir erst am Ende geben."