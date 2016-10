Horb a. N. Amtsantritt ist "wie heimkommen"

Horb. "Back to the Roots" (zurück zu den Wurzeln), so könnte Bolz seinen neuen Arbeitsplatz bezeichnen. Er ist zwar in Rottenburg geboren, verbrachte seine Kindheit jedoch in Horb. Seine Eltern, Andrea und Bertram Bolz, waren hier als Gemeindereferenten tätig.

Gewohnt hat die Familie damals im Gebäude Marktplatz 13. Er ist also in unmittelbarer Nähe des Amtsgerichtsgebäudes aufgewachsen, ging einen Steinwurf weit entfernt in den katholischen Kindergarten und die ersten zwei Jahre in die Horber Grundschule, bevor die Eltern beruflich bedingt in den Rottenburger Ortsteil Wendelsheim umgezogen sind.

"Meine ersten Erfahrungen auf dem Fußballplatz habe ich beim ASV gemacht und in der Hohenberg-Halle haben wir immer in der F-Jugend trainiert", erinnerte sich der junge Mann, der nach wie vor Fußball und inzwischen auch Badminton spielt.