Horb a. N. Am Himmel startet ein Newcomer durch

Von den insgesamt vier Wettbewerbsfahrten ist nur die erste am Freitagabend ausgefallen – so wurde der dritte Balloncup in Horb dann zum erfolgreichen Trainingslager für die Ballon-WM in Brissac/Frankreich Ende August.

Wie Volkhard Bähr von den Horber Ballonfahrern informierte, steigen die Chancen, dass nächstes Jahr die deutsche Ballonmeisterschaft in Horb stattfindet.

Weitere Informationen: Die SWR-Landeschau berichtet am heutigen Dienstag, 18. Juli, ab 18.45 Uhr über den dritten Neckar Ballon-Cup Horb.