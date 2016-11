Horb a. N. Am Gleis Süd hat der Irland-Express Einfahrt

Mit der Auswahl der ersten Gruppe haben die Macher der Erlebnisgastronomie gleich einen Volltreffer gelandet. Der heute 68-jährige Peter Cole ist einer dieser Multiinstrumentalisten, wie man sie oft in den Pubs von Irland und Schottland trifft. Es sind Musiker durch und durch, die jeden Abend losziehen um die Cents und Euros für ihren Lebensunterhalt zu erspielen. Reich geworden ist dabei noch keiner von ihnen, doch manchmal sehr glücklich. Und Peter Cole machte auch vorgestern Abend keinen wirklich unglücklichen Eindruck. Er, der er sowohl das viersaitige Banjo wie die achtsaitige Mandoline spielt, setzt die besonderen Akzente im Sound seiner Band mit dem unverzichtbaren Instrument der keltischen Musik, mit der Flöte, vor allem mit der Tin Whistle. Zudem spielt er noch das kleine englische Akkordeon und ist als Sänger, oft mit der zweiten Stimme, gut zu hören.

Frontmann am Gesangsmikro ist der 39 Jahre alte Vollblutmusiker Seán Duffy aus der Grafschaft Derry, der mit Gitarre und super Stimme, Garant für das Gänsehautgefühl bei den weichen Balladen und der romantischen Stimmungen ist. Der Dritte im Bunde heißt Nickolas Cole, ist der Sohn von Peter und im Trio für den treibenden Sound der Fiddle (Geige) zuständig. "Er wollte von Anfang an bei uns mitspielen", verriet sein Vater zwischen Soundcheck und dem ersten Probegläschen des irischen Nationalgetränks. Nickolas spielt sonst auch noch in Rock- und Metal-Formationen als Gitarrist mit.

Aber Iren, auch wenn sie, wie Nickolas in Stuttgart geboren sind, lieben ihre Jigs und Reels, die Seemannslieder vergangener Zeiten, ihre Airs und ihren ganz besonderen Musikstil. Übrigens, der Bandname setzt sich aus den drei Vornamen der Musiker zusammen. Aus Peter und Nickolas wurde "Peatnik" und Seán bleibt einfach Seán.

Dass die drei viele hundert Gigs gemeinsam gespielt haben, seit die Coles und Seán Duffy sich zufällig vor Jahren in einem Stuttgarter Pub kennengelernt haben, das hörte man schon mit den ersten Tönen. Sie führten ihr Publikum auf den grünen Wiesen ihrer früheren Heimat herum, erzählten ihnen Geschichten, die viele schon kannten und daher teilweise mitsingen konnten, oder brachten Top-Stimmung mit ihren Instrumentalstücken in den Bahnhof. Ihr Mix aus traditioneller irisch-keltischer Musik und zeitgenössischem britisch-amerikanischem Folkrock war genau das, was die Leute hören wollten.

Am Sonntag geht’s dann mit der Livemusik ab 20 Uhr weiter. Paddy Schmidt, bekannt als Frontmann der Irish-Folk-Gruppe "Paddy Goes to Holyhead", wird mit Stimme, Harp und den "Highland Bagpipes" – dem schottischen Dudelsack – das "Gleis Süd" in einen Pub verwandeln.

Zum Abschluss der Irischen Woche kommt "Horbakustix" in den Bahnhof. Insa Heinzelmann-Krämer (Gesang), Patrick Bär (Gitarre) und Martin vom Ende (Fiddle) spielen Folk aus Irland und anderen Ländern.