Horb a. N. Altheims Musikanten von morgen spielen auf

Horb-Altheim. Die für den Bereich Musik zuständige Vorständin Stephanie Martini durfte geschätzt um die 200 Besucher, darunter natürlich viele Familienangehörige und Freunde der jungen Musikanten, bei herrlichem Wetter auf dem zum Konzertsaal umgemodelten Pausenhof der Altheimer Schule begrüßen.

Schon lange vor Beginn der Veranstaltung sah man die Jungmusiker mit ihren Instrumenten in kleinen Gruppen herumstehen, die nochmals schnell ihre Stücke durchgingen. Bei rund 70 Nachwuchsmusikern kann man sich vorstellen, wie interessant es an allen Ecken des weitläufigen Schulgeländes klang. Da übten die Mädels aus dem Klarinettenregister der Jugendkapelle noch ihren Part von Beethovens "Ode an die Freude", der Europahymne, oder die Trompeter der Bläserklasse stimmten sich auf ihren Einsatz beim weltbekannten Gospel-Stück "When the Saints Go Marching In", mit dem sie wenig später auch den ersten Teil ihres Auftritts abschlossen, ein.

Während die Kinder und Jugendlichen ihren eigenen Soundcheck machten, wirbelten die Aktiven noch hinter den Kulissen an all den Feinheiten, die sich komischerweise immer erst in den letzten Minuten vor Auftrittsbeginn bemerkbar machen. Aber mit der Routine vieler Jahre und einem eingespielten Team wurde jedes Hindernis beiseite geräumt, und was nicht passte, wurde passend gemacht. So fungierte Stephanie Martini bei den Blockflötenkindern beispielsweise als recht variabel einstellbarer Mikrofonständer.