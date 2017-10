Horb a. N. Altheimer Straße: Ist Sonntagsfahrverbot noch zeitgemäß?

Doch das Rathaus bleibt hart. Wolfgang Kronenbitter, Fachbereichsleiter Recht und Ordnung, argumentiert, dass die Verkehrsbelastung in Rexingen nicht mal halb so hoch ist wie in der Altheimer Straße. Kronenbitter schreibt in der Drucksache 137/2017: "Im Rahmen einer Verkehrsmessung in diesem Jahr auf der Altheimer Straße wurden an fünf Tagen insgesamt 15 116 Kfz gezählt, was eine Verkehrsbelastung von 3000 Kfz pro 24 Stunden bedeutet. Die Auswertungen der Geschwindigkeitsmesstafeln an der Ortsdurchfahrt Rexingen im Jahr 2016 ergab eine Verkehrsbelastung von 1300 Kfz in 24 Stunden."

Wolfgang Kronenbitter hält am Fahrverbot in der Altheimer Straße weiter fest

Der Fachbereichsleiter bestreitet auch, dass eine Aufhebung des Sonntagsfahrverbotes die "Verkehrsbelastung in der Ortsdurchfahrt Rexingen nicht signifikant reduzieren" würde. Der Rexinger Wüstholz dagegen fordert Gerechtigkeit: "Werden in der neu angesetzten, heutigen Gemeinderatssitzung, die Fraktionen einmal mehr Verkehrszählungen fordern, verzögern und darüber streiten, überlegen, wer in Horb die höhere politische Wertigkeit besitzt? Sind die Bewohner an der Altheimer Straße oder die von Rexingen zu priorisieren? Straßenverkehr machen und brauchen wir, speziell in unserer Großen Kreisstadt alle. Fair und anständig wäre es, wenn selbiger gleichmäßig verteilt wäre, oder verteilt werden könnte? Künstlicher Einfluss ist unnötig!"

Kronenbitter dagegen hält am Fahrverbot fest. Begründung in der Drucksache: "Bei einer Vielzahl von Stadtteilkonferenzen hat gerade das Thema ›Reduzierung des Verkehrs in den Ortsdurchfahrten‹ eine große Rolle gespielt. Temporeduzierungen und Fahrverbote für Lastwagen waren oft genannte Bürgerwünsche. Der Altheimer Straße kann vom Charakter und Nutzen her eine ähnliche Funktion unterstellt werden."

Sonntagsfahrverbot-Gegner Walz hält dagegen: "Horb wirbt immer mit der klimaneutralen Kommune. Da stellt sich natürlich die Frage, warum ich beim Sonntagsfahrverbot in der Altheimer Straße Riesen-Umweg machen soll, bei der ich jede Menge Sprit verpulvere?"