Horb a. N. Altheimer können beruhigt schlafen

Nach der Lageerkundung teilte Abteilungskommandant Wilhelm Becht seinen Gruppenführern die Aufgaben zu, die teilweise schon parallel in Angriff genommen wurden. Die Grünmettstetter Kameraden bauten im hinteren, oberen Teil der Straße eine Riegelstellung auf und unterstützten die Atemschutzträger bei ihrem Job im Inneren des Hauses. Die Alterswehr sicherte zudem die Brandstelle verkehrstechnisch ab, und der Nachwuchs aus der Jugendabteilung stellte die Verletzten.

Neben den aktiven Kameraden beider Wehren stand auch das DRK zur Verfügung. Die Ortsgruppe Altheim nahm unter ihrem Bereitschaftsleiter Peter Kronenbitter mit einigen Einsatzkräften an der Übung teil. Sowohl Abteilungskommandant Wilhelm Becht als auch Stadtkommandant Markus Megerle lobten abschließend den unaufgeregten und sehr effektiven Übungsablauf. "Nächstes Jahr baut ihr ein paar Fehler ein, damit ich auch mal was zum kritisieren habe", scherzte Megerle, der anfügte, dass die Altheimer bei der Präsenz ihrer Wehr besonders gut schlafen könnten. Ortsvorsteher Andreas Bronner dankte allen Beteiligten, die das ganze Jahr über ehrenamtlich für die Sicherheit in Altheim zur Verfügung stehen.

Alle drei hoffen, dass die so erfolgreiche Zusammenarbeit der Partnerwehren Altheim und Grünmettstetten so weitergeht, zumal man insbesondere in der Tagesbereitschaft nicht mehr ohne abteilungsübergreifende Kooperationen auskommt.