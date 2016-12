Horb a. N. Altheimer Jugend sozial engagiert

"Gerade in der vorweihnachtlichen Zeit sollte man nicht nur an sich denken, sondern auch an seine Mitmenschen und vor allem an diese, denen es nicht so gut geht", berichtet die Jugendgruppe Altheim über ihr Ansinnen. Sie spendet am liebsten regional, "da es auch hier in unserer Gegend immer noch wohltätige Organisationen/soziale Vereine gibt, die auf Spenden ihrer Mitmenschen angewiesen sind, und da man auch weiß, dass die Spende eins zu eins ankommt."

Die Jugendgruppe Altheim mit ihren 35 Mitgliedern zwischen 16 bis 26 Jahren besteht nun seit 45 Jahren. Sie will Jugendliche verschiedenen Alters aus Altheim zusammenbringen und einen Austausch ermöglichen. Ebenfalls steigert sie durch den Betrieb des Jugendraumes die Attraktivität Altheims als Anlaufpunkt Jugendlicher sowohl aus Altheim, als auch anderer Dörfer. Des Weiteren sorgt sie für einen Generationenaustausch im Dorf. Sie beteiligt sich am Kinderferienprogramm, organisiert Kinderfahrten und den Seniorennachmittag.