Horb a. N. Altheimer DRK ist das, "was der Ort braucht"

Horb-Talheim. Nach der Begrüßung durch Alexander Ender, dem Vorsitzenden der Gruppe, stieg die Vereinsspitze auch gleich in die Berichte aus dem zurückliegenden Gruppenjahr ein. Prägend ist der Umzug aus der Forellenstraße in das ehemalige Feuerwehrhaus in Untertalheim. "Dieses Gebäude ist schon etwas in die Jahre gekommen und immer wieder warten Überraschungen – wie zuletzt das undichte Dach – auf uns", wusste Ender. Diese Info war gleichzeitig auch als kleiner rhetorischer Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Ortsverwaltung zu verstehen, die an diesem Abend durch Anton Ade vertreten wurde. Als Einzugstermin in ihr neues Domizil rechnet die Ortsgruppe mit September 2018.

Bereitschaftsleiter Raphael Raible konnte eine eindrucksvolle Hilfsbilanz für das zurückliegende Vereinsjahr präsentieren. Insgesamt leisteten die 48 Aktiven 1224 Arbeitsstunden ab. Vier Blutspende-Termine wurden durchgeführt und man musste zu ebenso vielen Einsätzen ausrücken. Insgesamt gab es außerdem im zurückliegenden Jahr 34 "Helfer vor Ort"-Einsätze. 2017 sind es bereits 44 Einsätze. Die Gruppe traf sich zu 21 Dienstabenden.

Als besonderes Highlight für Fußballfans unter den Aktiven konnte man eine Kooperation mit dem VfB-Stuttgart abschließen. "Dort machen wir seither Stadiondienst", freute sich der Einsatzleiter. Die Talheimer DRK-Ortsgruppe ist zudem zuständig für den Gerätewagen Sicherheit und Technik des Kreises und nahm mit sechs Aktiven an der Großübung "Auerhahn" teil.