Horb a. N. Altheim: Wie hoch wird Verkehrsbelastung?

Ortsvorsteher Andreas Bronner berichtet: "Die Verkehrsbelastung ist das ganz große Thema hier in Altheim. Schon jetzt beklagen sich die Anwohner über den Schwerlastverkehr. Nun befürchten die Leute, dass durch den neuen Steinbruch in Talheim noch mehr Lkws durch unsere Straßen rollen. Während der Betriebszeit des alten Steinbruchs war das schon zu spüren."

Denn: Altheim ächzt schon seit Jahren unter dem zunehmenden Lkw-Verkehr, so berichtet der Ortsvorsteher. Und wenn die Firma Kaltenbach in diesem Jahr starten wird, am Rand von Talheim den neuen Steinbruch nutzbar zu machen, dürfte das für die Altheimer heißen: Auf der Strecke zum Hauptsitz in Dornstetten werden auch die Laster den beliebten Weg über Lützenhardt nehmen.

Bronner sagt: "Wir stellen fest, dass offenbar immer mehr Sattelschlepper und Schwerlastverkehr den Weg von Dornstetten über Lützenhardt, Salzstetten, Altheim und dann weiter nimmt, um zur Autobahn zu gelangen. Damit will man offenbar die schlechten Straßenverhältnisse auf der Bundesstraße 28 umgehen. Insbesondere die Engstelle am Bahnübergang Seewald schreckt offenbar Brummi-Fahrer ab."