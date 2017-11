Horb a. N. Alter Friedhof blüht künstlerisch auf

Ein neues Areal für die Kunst in Horb – was soll es bewirken? Auf der Einladung heißt es dazu: "Der Art-park Horb ist ein Projekt, in dem Künstler mit Fluchterfahrung zusammen mit etablierten Künstlern aktiv Kunst und Kultur erstellen, darbieten und ausstellen. Ein Projekt zur Begegnung von kunst- und kulturinteressierten Personen, welche Neues aktiv und anregend erleben wollen."

Widmann, der im Jahr 2000 nach Horb kam, ist durch seine Tuchweberey und Fahnenkunst in der Großen Kreisstadt bekannt. Viele erinnern sich auch noch gerne an seine markanten Figuren aus Textilien, die er bei einer Aktion noch vor der Gartenschau im Stadtgebiet aufgestellt hatte.

Eröffnungsfeier

Die Eröffnungsfeier findet am Donnerstag, 16. November, ab 19 Uhr statt. Gäste sind willkommen, Zugänge zum Park sind in der Stuttgarter Straße, in der Gutermannstraße und in der Weingasse. Nach der Begrüßung und dem Startschuss durch die Partner werden Künstler und Werke vorgestellt. Danach startet eine Musik- und Feuershow.

Weitere Informationen: www. ARTpark-Horb.de