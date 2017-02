Horb a. N. Alte Bushaltestellen werden abgebrochen

Horb. Ab Mittwoch, 22. Februar, wird damit begonnen, die bestehenden Bussteige abzubrechen. Dies meldet die Stadtverwaltung. Hierzu ist es notwendig, die Bushaltepunkte zu verlegen.

Nach Abstimmungsgesprächen mit den einzelnen Busunternehmen wurden entsprechende Behelfshaltestellen, die auch für den Neubau des Busbahnhofs eingerichtet werden müssen, festgelegt.

Die Behelfshaltestellen gelten ab Mittwoch, 22. Februar, und sind in drei Zonen eingeteilt. Jeder Zone ist eine Farbe zugeordnet. Um vor Ort die Haltestelle gleich zu erkennen, werden die Behelfsbussteige auf dem Boden farblich markiert. Zone eins Die Zone eins ist beim Bahnhofsvorplatz (rot markiert, siehe Grafik). Hier halten die Busse der Linie 7400 Richtung Nagold, der Linie 7405 Richtung Nagold und der Linie 7418 Richtung Ergenzingen. Zone zwei Die Zone zwei befindet sich beim Kaufland (blau markiert). Dort gibt es Anschlüsse an die Linie 41 Richtung Freudenstadt, die Linie 7406 ebenfalls Richtung Freudenstadt und die Linie 7401 für den Stadtverkehr. Zone drei Die Zone drei befindet sich in der Austraße (gelb markiert). Dort halten die Busse der Linie 10 Richtung Hechingen, der Linie 7626 Richtung Rottenburg, der Linie 7402 Richtungen Empfingen und Sulz, der Linie 7403 Richtungen Dettingen und Sulz sowie der Linie 7408 Richtung Mühringen.