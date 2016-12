Horb a. N. Alte Aussegnungshalle "vielleicht noch als Abstellkammer" nutzbar

"Die alte Halle kann man vielleicht noch als Abstellkammer nutzen, jedoch nicht mehr zum Anhalten einer würdigen Beerdigungsfeier", so das vernichtende Urteil von Ortschaftsrat Oliver Faßnacht, der sich zusammen mit seinem Rats-Kollegen Harald Götz, den beiden Bürgern Eduard Klink und Paul Müller aus der Seniorengruppe und Ortsvorsteher Thomas Staubitzer in letzter Zeit intensiv mit diesem Thema beschäftigten. Die Fünf bildeten die Arbeitsgruppe "Aussegnungshalle Talfriedhof" und kamen nach langen und ausführlichen Gesprächen, auch mit Jürgen Brendle von der Stadtverwaltung, zu der Erkenntnis, dass man nun rasch handeln sollte.

Als Standort für die neue Halle hat man den unteren Teil des Friedhofes vorgesehen, und die ersten Kostenschätzungen, die schon relativ genau sind, "da ›die Bauigel‹ fast über jede Schraube diskutiert haben", wie Staubitzer betonte, belaufen sich auf insgesamt 150 000 Euro. "Ein Drittel könnten wir mit Eigenleistungen stemmen, 45 000 Euro schlummern noch aus einer Kaltenbach-Zahlung auf einem fast vergessenen Konto und die restlichen 55 000 müssten eben aus Fremdmitteln – wenn’s sein muss sogar aus dem Dorfbudget – gestemmt werden", so das Fazit zur Grobplanung der Finanzierung des Bauvorhabens. "Wenn wir die alten Aussegnungshalle wieder in einen ordentlichen Zustand bringen wollen, dann müssten wir auch ordentlich Geld in Hand nehmen", so ein weiteres Argument für einen Neubau.

Rat Hermann Walz, der die Kaltenbach-Euros ins Planspiel einbrachte, glaubt vor diesem Hintergrund, dass man das Projekt auf jeden Fall weiterverfolgen sollte. Rat Egon Klink merkte dazu an, dass Friedhofsangelegenheiten ja eigentlich über das Zentralbudget laufen und die Stadt einen Großteil der Kosten übernehmen müsse.