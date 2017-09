Horb a. N. Alt und Jung feiert Pfarrfest in Betra

Im zweiten Programmteil erfreute der Musikverein Harmonie die Besucher mit exzellenter Blasmusik. Unter der Leitung des Dirigenten Martin Stöckel intonierte die "Harmonie" unter anderem "Medley" von Udo Jürgens live sowie die "Sorgenbrecherpolka" von Norbert Gelle. Und natürlich durfte auch die immer gerne gehörte Melodie "Im Land Tirol die Treue" nicht fehlen. Die Kapelle spielte überzeugend, klangvoll und konzertant. Die intensive Probenarbeit von Martin Stöckel ist unverkennbar. Die Musiker wurden immer wieder mit viel Beifall bedacht. Im letzten Programmteil stellten sich die Kinder des Betraer Kindergartens St. Josef vor und präsentierten sich mit dem Thema "Eine kleine Schöpfungsgeschichte".

Die Kindergartenleiterin Adriane Giunta führte mit kurzen Einführungsvorträgen in die Thematik ein. So ging es unter anderem um die Frage: "Wer hat die Sonne gemacht und all die Sterne?". Oder auch um weitere Details, wie: "Wer schuf die Tiere und den Mond?"

Darüber durften die Kinder in Versen kurze Erzählungen vortragen. Sehr interessant und aussagefähig waren dabei auch die schönen Kleider und Kopfbedeckungen der Kinder, die in kleinen Gruppen mit lachenden Gesichtern in die Mitte traten.

Neben der Kindergartenleiterin Adriane Giunta waren auch die Erzieherinnen Annika Züfle und Yasmin Schliep mit von der Partie. Die ebenfalls bei den Vorbereitungen mit agierende Erzieherin Brunni Schäfer war am Sonntag verhindert.