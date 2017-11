Horb a. N. Als tatkräftiger Förster bekannt und beliebt

Fast 40 Jahre war Steier Revierförster. 1964 begann er seine Ausbildung beim damaligen Forstamt Pfronstetten. Die Revierförsterprüfung legte er in Löwenstein ab. Die Forstämter Dornstetten und Altheim waren seine ersten Stationen als Revierförster. Dann übernahm er die Revierförsterstelle in Mühringen und wohnte zunächst in Nordstetten, dann neben dem Schloss in Mühringen und zog später wieder nach Nordstetten. Bis zu seiner Pensionierung war er hier als Revierförster tätig. Er kümmerte sich um den Stadtwald. Solange die Bundeswehr in Horb stationiert war, gab es jedes Jahr einen Tag, an dem er mit den Soldaten im Wald aufräumte.

Regelmäßig gab es auch Waldbegehungen mit ihm, bei denen sich die Ortschaftsräte über den Zustand des Waldes informierten. Insgesamt sieben Jahre gehörte Hartmut Steier dem Ortschaftsrat Nordstetten an. Er war im Vorstand des Fördervereins Nordstetter Schloss und engagierte sich im Lenkungskreis Asyl. Nach seiner Pensionierung war er verstärkt im Ort aktiv. Vor allem die Arbeit mit Kindern machte ihm Spaß. In der Berthold-Auerbach-Grundschule bot er eine Wald-AG an, bei der die Kinder begeistert und interessiert mitmachten, wie zum Beispiel beim Bau eines Insektenhotels. Steier verstand es, die Kinder für die Natur und den Wald mit seinen Pflanzen und Tieren zu begeistern. Der Waldtag mit Förster Hartmut Steier war jedes Jahr ein Highlight beim Kinderferienprogramm. Als Hans Bok vor zwei Jahren den Vorsitz der Nordstetter Heckenpflegegemeinschaft niederlegte, erklärte sich Hartmut Steier gleich bereit, diese Aufgabe zu übernehmen.

Seine letzte Ruhestätte findet Hartmut Steier im Ruhewald Nordstetten, an dem Ort, den er am meisten liebte. Die Beerdigung findet am Freitag, 24. November, um 11 Uhr statt.