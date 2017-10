Horb a. N. Als ob Kinder aus der Wand kommen

Horb. Barbara Staudacher vom Museum Jüdischer Betsaal sagt: "Es sieht so aus, als ob die Kinder direkt aus der Wand kommen."

Menzel: "Die Ocker- und Blautöne der Bilder fließen in die Wand. Das ist faszinierend. Ein Zufall? Wenn man glaubt, dass es keinen Zufall gibt." Staudacher: "Für mich ist es ein Wunder, dass die Künstlerin, die von Horb nichts weiß, in genau den gleichen Aquarellfarben der Wand die Bilder gemalt hat. So dass beides plötzlich eine perfekte Einheit bildet."

Doch das hat nicht nur eine ästhetische Komponente, sondern auch eine tief symbolische. Die Stuttgarter Künstlerin zeigt in ihren Werken Kinder, die von den Nazis ermordet wurden. In einem speziellen "Euthanasie-Programm". Der jüdische Betsaal war bis zu seiner Zerstörung 1938 der religiöse Treffpunkt der Juden in Horb. Wenn jetzt die von den Nazis ermordeten Kinder aus der Wand des Betsaals kommen, dann tritt die grausame Vergangenheit und die Erinnerung dem Betrachter sozusagen nicht nur bildlich, sondern auch von der erhaltenen Bausubstanz doppelt entgegen.