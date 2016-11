Horb a. N. Als die Buben den Dampfloks hinterhersahen

Denn: Morgen (Donnerstag, 10. November) um 19 Uhr wird die Ausstellung "Horb am Zug – 150 Jahre Eisenbahn" schon eröffnet. Maier, die offizielle Kunst- und Kulturfrau der Stadt, erklärt das Konzept: "Anhand der Bahnhofspläne erklären wir, wie sich der Bahnhof in Horb entwickelt hat. Das wird dann mit Exponaten und Bildern unterfüttert."

An der Decke hängt eine klassische Eisenbahnlampe in Weiß-Rot, ein Signal und jede Menge historischer Zugtafeln wie der "Kurt-Bielecki-Express". D-Zug 356 von Dortmund über Karlsruhe, Horb, Tuttlingen bis Konstanz. Auch das Modell des ICE "Horb am Neckar" – getauft auf diesen Namen am 23. Juni 2003, wurde aus dem Stadtarchiv geholt. Ingrid Schuldes-Tropp: "Der muss in die Nähe des Diorama. Hier baut der Modelleisenbahnclub Rottenburg Szenen aus der Horber Bahnhofsgeschichte nach." Und Heinrich Raible vom Kultur- und Museumsverein weiß, was da für Raritäten auf die Eisenbahnfreunde warten: Der Überladekran aus Horb am Neckar von Kibri, ein Modell des Lokschuppens von Vollmer und noch so manch andere historische Kostbarkeit.

Raible selbst hat eigentlich nur dafür gesorgt, dass die historischen Pläne der Bahnhofsanlage den passenden Rahmen haben: OSB-Platten, getränkt in einem klassischen, dunklen Bahn-Rot. Er steht am 3,60 Meter langen Übersichtsplan von 1926. Und aus dem Heimatforscher brechen die Erinnerungen hoch: "Ich habe vor 60 Jahren in der Schillerstraße gewohnt. Wenn Westwind war, konnten wir die Funksprüche der Rangierer hören. Ich erinnere mich noch an den Spruch: ›Du Daggl, geh vom Gleis ra.‹ Als Buben haben wir uns auch auf die Brücke Richtung Nordstetten gestellt und die Dampfloks von oben angeschaut. Wenn gleich zwei gleichzeitig kamen, warst du vom Dampf im Nebel, und auch Ruß kam runter. Unsere Eltern waren begeistert, wenn du so nach Hause kamst. In der Schillerstraße konntest du wegen dem Kohlenstaub auch kein Leintuch raushängen."