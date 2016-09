Horb a. N. Als Camper in ganz Europa unterwegs

Ich bin nicht so der Flugreisende. Als Camper bin ich am liebsten in Deutschland oder in Europa unterwegs.

Wie können Sie an Ihrem Urlaubsort am besten abschalten?

Ich genieße einen schönen Stellplatz am Meer mit toller Aussicht bei einem spannenden Buch.

Sind Sie eher der Strand-, Pool- oder der Bergtyp?

Wenn man so wie wir mit dem "Womo" unterwegs ist, hat man die Gelegenheit, sowohl Strand, Pool und auch Berge zu genießen. Ich genieße den Strand, aber nach ein paar Tagen geht es weiter.

Ist Ihr Handy ausgeschaltet?

Meistens, abends wird kurz gecheckt, was war. Und natürlich bin ich für meine Kinder erreichbar.

Welche Themen bewegen Sie derzeit so, dass sie sich auch an den freien Tagen damit beschäftigen werden?

Die Flüchtlingssituation.

Was lesen Sie in diesem Urlaub?

Ich genieße den Urlaub erst richtig bei einem schönen Buch. Meine Urlaubslektüre geht von spannendem Krimi bis Fantasy.

Treiben Sie Sport im Urlaub?

Mein Fahrrad ist immer im Urlaub dabei, und wenn ich die Möglichkeit habe, schwimme ich sehr gerne.

Welche Reise, die Sie gemacht haben, würden sie gerne wiederholen?

Zwei Reisen, die immer in meinen Erinnerungen bleiben, würde ich gerne so wie ich sie erlebt habe oder ähnlich noch mal machen. Das sind einmal eine Griechenlandreise vor fast 30 Jahren, die wir als junge Familie mit einem selbstausgebauten Wohnmobil über zehn Wochen genossen haben. Und dieses Jahr die Schottlandtour, die mich sehr beeindruckt hat.

Und wohin würde Ihre Traumreise gehen?

Schwierig, mich zieht es nicht so in die fernen, exotischen Länder. Aber Neuseeland interessiert mich schon. Oder mit unserem Wohnmobil ohne Zeitdruck einmal um die Ostsee.

Wann wollen Sie starten?

Diesen Monat geht es los.

Wann haben Sie letztes Mal Urlaub zu Hause gemacht?

Ich genieße jeden Tag bei uns zu Hause. Freie Tage ohne Termine in unserem Haus ist wie Urlaub machen.

Welches ist Ihr Lieblingsort im Kreis Freudenstadt, an dem Sie Ihre Seele baumeln lassen?

Am Dießenbach in Dießen.

Wie kühlen Sie sich an heißen Tagen am liebsten ab?

Ich liebe die Wärme und lese ein schönes Buch auf unserer Terrasse unter dem Sonnensegel. Ansonsten halte ich es wie im Lied von Jürgen von der Lippe: "Füße ans Feuer – Haare in den Wind".

Was ist Ihr Lieblings-Sommeressen?

Ein schnell gemachter Tomaten-Tunfischsalat mit einem guten Olivenöl.

Und was legen Sie im Sommer am liebsten auf den Grill?

Ein gut durchwachsenes Schweinesteak und Grillgemüse.

Was nervt Sie im Sommer am meisten?

Die Unbeständigkeit des Wetters und natürlich die Fliegen und Stechmücken.

Müssen Anzug und Krawatte auch bei 35 Grad sein? Wie halten Sie es mit der Kleiderordnung?

Das sollte man ohne Zwang halten können. So wie sich jeder wohlfühlt. Bei sommerlichem Wetter kleide ich mich gerne in kurzer Hose mit lockerem Hemd.

Was steht bei Ihnen nach den Ferien als wichtigstes Projekt an?

Die Organisation einer Ausstellung des Kunstvereins in der Galerie im Kloster.

Benno Müller stammt ursprünglich aus der Nähe des unterfränkischen Würzburg. Heute lebt der 62-jährige Pensionär mit seiner Frau in Dießen.