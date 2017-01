Horb a. N. "Alles Mozart" – eine besondere Hommage

Horb-Betra. Das Konzert hatte einen riesigen Zuspruch: Bereits eine halbe Stunde vor Konzertbeginn war die schön geschmückte Hohenzollernhalle fast voll besetzt. Neben den einheimischen Gästen waren auch viele auswärtige Besucher trotz des sehr kalten Wetters und den eisigen Straßen nach Betra gekommen und haben dies sicherlich nicht bereut.

Dirigent Siegfried Hauser hatte sich in diesem Jahr mit dem Thema "Alles Mozart" mit Sicherheit die richtige Entscheidung getroffen. In der Halle selbst erinnerte vieles an das Wunderkind Mozart. Vorne links neben der Tribüne meinte man auf den ersten Blick, Mozart selbst zu erblicken. Da saß er, nobel angezogen wie es im 18. Jahrhundert üblich war und blickte sehr huldvoll auf seine zahlreichen Gäste, die alle sehr begierig waren, seinen einmaligen Melodien zu lauschen.

Zum Auftakt gibt es "Die kleine Nachtmusik"