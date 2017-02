Horb a. N. Alles dreht sich um die Samtpfoten

Zuerst schauten sie sich Fotos von Raubkatzen und Hauskatzen an und entdeckten viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Das Kindergartenteam schildert: "Die Kinder wissen inzwischen, was die Tiere fressen, und haben sogar Besuch von einer echten Katze erhalten." Auch beim Backen, Dekorieren und Basteln wurden Katzen-Motive verwirklicht.

Glanzlicht war der Besuch in einer Tierarztpraxis. Dazu telefonierten die Kinder im Morgenkreis mit der Tierärztin Susanne Schmid in Ergenzingen und erzählten ihr, dass ihre Hauskatze Lisa geimpft werden muss und das "Tigerkind" eine verletzte Pfote hat. Sie erhielten einen Termin und fuhren mit großer Spannung los: mit der Plüschkatze auf dem Arm und dem "Tiger" in einer Käfigbox.

Alle wurden freundlich an der Rezeption empfangen und in das Sprechzimmer geleitet. Fantasievoll schildert das Kiga-Team, was dann geschah: "Der Tiger konnte nicht sofort behandelt werden. Er hätte ohne Betäubung eventuell die Tierärztin angefallen. Mit einem Blasrohr erhielt er eine Narkose und anschließend eine Spritze. Dann konnte seine verwundete Pfote verbunden werden. Danach wurde die Katze Lisa untersucht und geimpft."