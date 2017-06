Horb a. N. Allein am "Markt" und im "Tal" gab es in Horb 21 Wirtschaften

Besonders schweißtreibend war es allerdings für die Nachtwächter Heinrich Raible, Bruno Springmann und Joachim Lipp sowie für Hartmut John von der Alpirsbacher Klosterbrauerei, denn deren Gewandung ist gerade nicht auf hochsommerliche Temperaturen ausgelegt.

In der einstigen Stadt des Bieres und der Altäre, wie Horb um 1900 einmal in einem Reiseführer charakterisiert wurde, lagen von 48 dokumentierten Wirtschaften allein 21 am Markt und im so genannten Tal. Von den vier Wirtshäusern, die einst am Marktplatz gestanden haben, gibt es mit dem Café Kipp und dem Gasthaus Schiff aber gerade mal noch halb so viel. Der Umgang führte vom Marktplatz über die Bußgasse hinaus zum ehemaligen Altheimer Tor und durch das Grabenbachtal und die Marktstraße wieder zurück zum Rat- und Wachthaus. An den Stationen versorgte der Alpirsbacher Mönch die drei Nachtwächter mit Bier aus der Klosterbrauerei, und dem lauten Knallen der Bügelflaschen folgten immer ein paar deftige Trinksprüche, die für schallendes Gelächter sorgten. Auch der Wirt von der "Germania" ließ sich nicht lumpen und spendierte den Nachtwächtern ein kühles Helles. Nachtwächter Springmann sinnierte dabei über eine besondere Sorte der Horber Wirtshausgänger: "Je schlemmr ’s Weib, desto scheener d’ Kneip. Je scheener d’ Kneip, desto schlemmer für’s Weib!" Diesen Spruch kommentierte Obernachtwächter Lipp kurz und trocken: "A wiaschts Weib isch da beschte Zau om’s Haus."

Ihr umfangreiches Wissen über die Wirtshausgeschichte verdanken die Herren Raible, Springmann und Lipp ihrem Vereinskameraden Norbert Geßler, der mit der Folge 14 der Veröffentlichungen des Kultur- und Museumsvereins eine ausführliche Dokumentation über die Horber Wirtschaften vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert geschaffen hat. Aber auch der Mönch aus der Alpirsbacher Klosterbrauerei konnte mit umfangreichem Wissen über die hohe Kunst des Bierbrauens den Umgangsteilnehmern einiges vermitteln. Das Hexagramm als Zunftzeichen der Brauer hing laut Auskunft der Nachtwächter einst am ehemaligen Gasthaus Sternen in der Altheimer Straße. Laut John symbolisiert der Brauerstern, der aufgrund seiner beiden ineinander geschobenen Dreiecke nicht mit dem jüdischen Davidstern zu verwechseln ist, einmal die für das Brauen wichtigen drei Elemente Feuer, Wasser und Luft und zum anderen die im Mittelalter bekannten Zutaten Wasser, Malz und Hopfen. Und weil man vom Gärungsprozess damals noch keine Ahnung hatte, fehlte die Hefe als Brauzusatz. Man siedelte deshalb das Bierbrauen im Reich der Alchemie an, die wiederum durch das Hexagramm symbolisiert wurde.