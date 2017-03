Horb a. N. "Alle haben uns für verrückt erklärt"

Horb. Stephanie Müller lacht: "Alle haben uns für verrückt erklärt, dass wir nach Horb gegangen sind. Doch wenn man hier ist und sich die Häuser und die Umgebung anschaut, stellt man sich so viel vor. Das unterscheidet Horb von anderen Städten."

Auch Sunyoung Park, die schon seit Februar hier ist, sagt: "Ich habe mich schon mal beworben, hatte dann aber ein Angebot aus Paris. Bisher war ich nur in Großstädten: In Seoul, Düsseldorf und Paris. Doch jetzt bin ich froh, in dieser kleinen, märchenhaften Stadt zu arbeiten."

Stephanie Müller, Kunstfreunden bekannt durch ihre Nähmaschinen-Performance im Eleven-Künstlerhaus in Börstingen, hat natürlich auch schon in Horb ihre Maschine aufgebaut. Klaus E. Dietl zeigt auf ihr rotes Kleid: "Das hat sie nach einem Haus in der Ukraine genäht." Müller lacht: "Und ich habe mich auch schon hier in Horb von den Dächern inspirieren lassen. Die sind hier so rot und spitz – da habe ich schon ein erstes Kleidungsstück gemacht!" Denn – das Künstlerduo aus München hat schon erste Ideen, um einen Film mit Horber Kulisse zu drehen. Klaus: "Ich nutze dafür vor allem mein Zimmer. An den Wänden habe ich schon die Timeline für die nächsten Projekte angebracht. Und auch mögliche Entwürfe für ein Skript für dieses Projekt."