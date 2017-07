Horb a. N. Albvereine auf Jubiläumswanderung

Horb. Anlässlich ihres Jubiläums richten die Ortsgruppen Horb und Sulz am Sonntag, 23. Juli, die letzte Etappe der Wanderung vom ehemaligen Oberen Neckar Gau aus. Mitglieder, Freunde und Gäste und alle die gerne wandern sind hierzu eingeladen. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Vereinsheim Schurkenturm in Horb.