Horb a. N. Albverein Horb auf Jahresausflug

Hauptziel ist das Schloss in Bruchsal, das einzige fürstbischöfliche Barockschloss am Oberrhein. Berühmt ist es vor allem durch das beeindruckende Treppenhaus von Baumeister Balthasar Neumann: die "Krone aller Treppenhäuser des Barockstils". Bei einer Führung im Deutschen Musikautomaten-Museum im Schloss Bruchsal ist auf drei Etagen eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen dieser Art zu entdecken. Zu sehen sind rund 500 Musikautomaten aus der Zeit vom 17. bis 21. Jahrhundert und teilweise auch zu hören: Klaviere und Geigen, Drehorgeln, Musikuhren, Figurenautomaten. Eine für die Titanic vorgesehene Orgel gehört ebenso dazu wie ein selbst spielender Flügel aus dem Besitz Konrad Adenauers. Eine Klangreise in Salons, Jahrmärkte und Gaststätten früherer Zeiten. Mit der Kombikarte kann noch in eigener Regie das Schloss, das Museum der Stadt Bruchsal und bei schönem Wetter der Schlossgarten besichtigt werden. Schlusseinkehr ist in Oberderdingen.

Die Hin- und Rückfahrt erfolgt in einem Reisebus. Abfahrtszeiten und Einstiegsorte werden rechtzeitig bekannt gegeben. Mitglieder und Freunde sind hierzu herzlich eingeladen. Gäste sind, wenn Platz vorhanden ist, willkommen. Anmeldungen und weitere Auskunft bei Reinhold Buchta, Telefon 07451/43 44, oder per Mail reinhold.buchta@gmx.de