Horb a. N. Albert Frey präsentiert Soloalbum

Horb. Auf seiner "wild und weise"-Tour hält der katholische Songwriter, Lobpreisträger sowie Musikproduzent Albert Frey in Horb. Zu sehen sein wird er am Freitag, 7. Juli, am Alten Freibad. Albert Frey wurde 1964 in Oberschwaben geboren, beide Eltern sind Lehrer, sein Vater ist nebenberuflich auch Kirchenmusiker. Seinen Glauben zu Gott fand er Anfang der Achtzigerjahre. In den Neunzigern gründete er mit Freunden die Immanuel Lobpreiswerkstatt und startete die CD-Reihe "Feiert Jesus!". Anschließend weitete er seine Tätigkeiten als Referent und Autor aus. Sein aktuelles Soloalbum "Urklang" reflektiert seine über Jahre hinweg gesammelten Lebens- und Glaubenserfahrungen. Mit ihm nach Horb kommen seine Bandkollegen: Burkhard Mayer-Andersson am Schlagzeug, Michael Fastenrath am Bass und Winnie Schweitzer an der Guitarre.