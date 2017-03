Horb a. N. Aktion Altpapiersammlung kommt Jugend zugute

Der verantwortliche, SG-Jugendleiter Klaus Schmollinger, möchte ein Lob an die Bevölkerung für die sauber gerichteten Altpapierbündel aussprechen. Ebenfalls möchte sich die Jugendabteilung bei Familie Hank und Familie Schmollinger für die bereitgestellten Gerätschaften bedanken.

Trotz der Blauen Tonne lohnt es sich immer noch speziell für die Jugendlichen so einen Arbeitseinsatztag zu organisieren, teilt der Verein mit. Viele Bürger unterstützen zwischenzeitlich trotz der Tonne die Altpapiersammlungen in Ahldorf und Mühlen. Dies kommt dann am Ende der Jugend zugute, die von den Neuanschaffungen profitieren.

Das schönste bei diesen Arbeitseinsätzen ist das Miteinander, heißt es in der Mitteilung der SG Ahldorf/Mühlen weiter. Aktuell unterstützen die B-Jugendlichen zusammen schon die jüngeren aus der C- und D-Jugend. Ein weiteres dickes Lob geht ebenfalls an die jugendlichen Helfer zusammen mit ihren Jugendtrainern