Horb a. N. Ahldorfer Narren sammeln Geld für "Clowns in Dienst"

Beim Helferfest am vergangenen Samstag wurde der Scheck in feierlichem Rahmen überreicht. Als Botschafterin für die "Clowns im Dienst" war Stephanie Uhlig gekommen, um die Spende in Empfang zu nehmen. Sie arbeitet für den SWR. Als sie einen Bericht über die Arbeit der Clowns machte, war sie beeindruckt. Die Clowns besuchen schwerpunktmäßig krebskranke Kinder in verschiedenen Kliniken. Sie lassen die Kinder für einen Moment ihre Krankheit vergessen. Inzwischen gehen die Clowns auch vermehrt in Seniorenheime zu Demenzkranken. Hier habe man schon erstaunliche Reaktionen beobachten können, erzählte Stephanie Uhlig. So habe eine Frau, die sonst nicht mehr sprach, plötzlich angefangen, ein Lied mitzusingen. Die Clowns durchlaufen eine richtige Ausbildung. Sie kommen immer zu zweit, denn die Situationen sind oft schwierig und erfordern viel Kenntnisse und Feingefühl. Beim Grillfest überreichten Zunftmeister Stefan Lachenmaier, Schriftführerin Sabine Kocheise und Kassier Marcel Schmollinger die Spende für die Clowns.