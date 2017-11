Horb a. N. Ahldorf musiziert

Ho rb. Unter dem Motto "Ahldorf musiziert" findet am Samstag, 2. Dezember, in der Ahldorfer Mehrzweckhalle eine Veranstaltung des Musikvereins statt. Anstelle eines Jahreskonzerts will sich der Musikverein mit einem musikalischen Abend nicht nur selbst präsentieren, sondern die musikalische Vielfältigkeit auf die Bühne bringen.