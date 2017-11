Horb a. N. Ahldorf musiziert

Nadja Primbs spielt schon viele Jahre Geige und nahm erfolgreich an Konzerten des Kammerorchesters Horb teil. Die Spielgruppe des Musikvereins besteht aus Jungmusikanten sowie erwachsenen Neueinsteigern an einem Blasmusikinstrument und wird von einigen Aktiven unterstützt. Sie steht unter der Leitung von Andrea Pfister und bietet ein gewisses Kontrastprogramm zur Stammkapelle, indem sie bei ihrer Stückeauswahl komplett auf Marsch, Walzer und Polka verzichtet. Zuletzt wird das "Panik-Trio" unter Beteiligung von Oliver Fuhrer, Mitglied in der Vorstandschaft des Vereins, mit Akkordeon, Tuba und Gitarre die Besucher unterhalten. Die Verantwortlichen des Musikvereins mit seinen Vorsitzenden Vanessa Hamann und Jörg Hertkorn hoffen, dass der Musik-Mix aus Blasmusik, Saiten- und Tasteninstrumenten sowie Gesang viele Musikinteressierte erreicht und wünschen sich einen zahlreichen Besuch der Veranstaltung.

Der Eintritt ist frei. Hallenöffnung und Bewirtung ist um 18 Uhr. Der Beginn der musikalischen Aktivitäten ist um 19 Uhr. Im Anschluss an das Programm Barbetrieb an der Weizen- und Sektbar.