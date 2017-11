Horb a. N. Adventsbasar im Steinhaus

Horb. Der Adventsbasar im Steinhaus am ersten Adventswochenende hat in Horb Tradition. Viele Gruppen haben in den vergangenen Jahren immer wieder mitgewirkt und zuletzt hat seit einigen Jahren die Fördergemeinschaft Stiftskirchendach die Leitung übernommen und sich auch diesmal wieder gut vorbereitet mit Basteleien, Strickwaren, Adventskränzen und Gestecken. Die Fördergemeinschaft hat dazu wieder viele Helfer aus verschiedenen Gruppen gefunden.