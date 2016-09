Horb a. N. Adresse für Tattoos und Piercings

Das Haus, in dem früher der Getränkehandel Grassinger war, hatte es ihr auf Anhieb angetan, und sie hatte auch gleich so ihre Vorstellung, wie sie es gestalten wollte. Sie kaufte das Haus, und mit Hilfe von Freunden und Verwandten setzte die gelernte Erzieherin ihre Wünsche in die Tat um. Nun freut sie sich, starten zu können. Ihre Ausbildung hatte die 33-Jährige bei einem Piercer und Tätowierer in München gemacht.

Viele Jahre war sie Rettungshelferin beim Roten Kreuz. Das kommt ihr, wie sie sagt, bei ihrer Arbeit im Piercing- und Tattoo-Studio zugute. Sind doch medizinische Kenntnisse und die Einhaltung von Hygienevorschriften in ihrem Beruf sehr wichtig. Von ihren verschiedenen Ausbildungen sowie Fortbildungen zeugen die Zertifikate, die in ihrem Studio hängen. Bevor sie nach Nordstetten kam, hatte Lopez Rius fast zwei Jahre ein kleines Studio in Hailfingen. Natürlich hat sie selbst auch zahlreiche Piercings und, wie sie verriet, zehn Tattoos. Zur Eröffnung, die mit einem Sektempfang mit Imbiss gefeiert wurde, war auch Ortsvorsteherin Edith Barth gekommen. Sie hatte nachgezählt, dass es mit dem neuen Studio Piercabella 16 Geschäfte in Nordstetten gibt, von der Sparkasse, dem neuen Studio über die Bäckerei gegenüber, das El Gringo, den Papierladen bis zur Tankstelle und der Bäckerei Sauer. Sie bewundere den unternehmerischen Mut von Sabrina Lopez Rius, sagte Barth und ließ sich einiges zeigen und erklären. Mit ihrer Geschäftsidee läge Sabrina Lopez Rius anscheinend voll im Trend. Auf jeden Fall stellt sie eine steigende Tendenz für Tattoos und Piercings fest.