Horb a. N. "Adler" macht endlich wieder auf

Mlaker: "Wie mir erzählt wurde, hatte der ›Adler‹ vor gut 15 Jahren zugemacht. Ich hatte das Objekt schon länger im Auge. Im Sommer habe ich mir gedacht: Jetzt mache ich Nägel mit Köpfen!"

Pachtvertrag unterschrieben, Brauerei gefunden – und jetzt geht es daran, bis zur Eröffnung am Samstag, 21. Oktober, alles piekfein zu machen.

Mlaker – wie man schon an seinem Akzent hört – ist wie Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger ein gebürtiger Mannheimer. Doch so virtuos das Stadtoberhaupt die Klaviatur der Verwaltung und der Kommunalpolitik spielt, so war Mlaker jahrelang als Profi-Keyboarder unterwegs: "Ich war im Studio in Karlsruhe, habe auch bei Jennifer Rush ("The Power of Love") mitgemacht". Dann stoppte die Gesundheit seine Piano-Karriere. Mlaker hatte schon zwei Jahre lang eine Gaststätte in Tiflis (Georgien), wie er erzählt: "Meine Frau kommt daher. Dort war selbstgemachte Bratwurst meine Spezialität – ­und das wurde dort natürlich Kult."