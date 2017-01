Horb a. N. Achtung! Dätsail ist im närrischen Fieber

Horb-Dettensee. Es sollte einfach ein närrisches Fest außer der Reihe sein, so Zunftmeister Markus Raible. Diesem Anliegen wurde die Narrenzunft voll gerecht, denn die vielen Gäste an beiden Abenden wollten einfach närrisch feiern und sich auch an den dargebotenen Showtänzen erfreuen. Im Schlosshof war ein großes Bar- und Weizenzelt aufgebaut worden, das an beiden Abenden proppevoll war.

Am Freitag fand ein Hexenball statt, zu dem als Gäste die Brechalochhexa Talheim, die Scheibushexen aus Nordstetten, die Scheiblinhexen Stetten, die Saiwaldhexen Empfingen, die Narrenzünfte aus Horb, Deckenpfronn, Bondorf, Heiligenzimmern, Vöhringen und der Narrenverein Bittelbronn bei Haigerloch eingeladen waren.

Der Samstag war als Narrenparty konzipiert. Aus Tuttlingen kamen die Wädderhex vom Mileschdoa, die Luziferturmhexen aus Horb, die Maoralochhexen aus Dettingen, die Schloßberghexen aus Vöhringen, die Muggaverbrenner aus Rexingen, der ASV Rexingen mit seinen Jugendlichen, die Narrenzünfte Fischingen, Mühlheim-Renfrizhausen, Mühringen und Rohrdorf, aus Rottenburg die Neckarzottel.