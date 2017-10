Horb a. N. Acht neue Gesichter im Lehrerzimmer

Horb. Neu an der Gemeinschaftsschule ist Patrick Amstadt. Er wurde in Sigmaringen geboren. Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist er in Gammertingen auf der Schwäbischen Alb. In Stuttgart hat er die Fächer Politik, Geschichte und Sport für das Lehramt an Gymnasien studiert. Seit September 2016 ist er bereits in Horb an der GMS Horb – zunächst nur für ein Jahr befristet, ab diesem Schuljahr dauerhaft.

Neu ist auch Luísa Reck. Sie wurde im Schuljahr 2016/2017 als Gymnasiallehrerin an der GMS Horb eingestellt. Die verbeamtete Lehrerin, die die Fächer Englisch und Deutsch unterrichtet, ist seit 18 Jahren im Schuldienst tätig.

"Ei gude wie", so begrüßt man sich in Hessen. Mittlerweile ist Katarina Galic jedoch der schwäbischen Sprache fast mächtig, denn seit Februar 2017 ist sie an der Gemeinschaftsschule Horb als Referendarin eingesetzt. Sie unterrichtet die Fächer Englisch, Biologie und Geografie und bereitet sich auf das zweite Staatsexamen vor. Dank der tollen Kolleginnen und Kollegen und des ganz besonderen Charmes des Städtchens freut sie sich, hier "gelandet" zu sein und genießt die Zeit im idyllischen Horb.