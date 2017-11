Horb a. N. Abschied und Anfang

Horb-Rexingen. Auch der Musikverein Rexingen reiht sich in die Liste der Vereine ein, die zum Jahresende Konzerte veranstalten: Das Jahreskonzert findet traditionell am Vorabend des ersten Advent, also am Samstag, 2. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Johanniterhalle in Rexingen statt.