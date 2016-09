Horb a. N. Abrocken ausdrücklich erwünscht!

Zu einer wahren Jam-Session geriet dann auch die furiose Zugabe des Künstlers, unterstützt von Ralf "Ralflinger" Lutz, bekannt von der Band Souled Out, der die klassische Mundharmonika in D als Bluesharp spielte.

Etwas härtere, rockige und lautere Töne gab es dann am Samstagabend auf die Ohren, als die Band Backscratchers die Bühne enterte. Die Musiker gehörten in der Vergangenheit beinahe schon zum Inventar des "Rainbow". Und freuten sich nun, wie auch die Gäste, über die Wiederbelebung der Musikkneipe. "Endlich gibts mal wieder einen gscheiten Laden für Live-Musik und Leute, die das lieben", so Frontmann Andi Blaich. Die fünf Männer der Hardrock-Band – Andi Blaich, Ralf Strasser, Armin Krieg, Bernd Würthner und Gary Rubik – servierten Heavy Metal-Klassiker. Songs wie Number of the beast, Paranoide oder Holy diver von "Dio" brachten das "Rainbow" zum beben.

Rainbow-Besitzer Dirk Großmann gelang zur Eröffnung ein großer Wurf, der ihm sofort die Stammfans der Rockhöhle zurückbrachte. Auch viele neue Gesichter fanden spontan den Weg nach Altheim.

Der Tenor von Musikern und Fans: Klasse, dass es in Horb wieder Live-Musik gibt!