Horb a. N. Abgespeckte Version findet Zustimmung

Die Konzeption weg vom reinen betreuten Wohnen hin zu Eigentumswohnungen habe sich aufgrund der Recherchen über den Wohnungsmarkt in Horb ergeben, so Kirsch.

Stadtplaner Peter Klein: "Man sieht am neuen Entwurf: Es hat sich gelohnt, noch mal ins Detail einzusteigen. Viele Probleme der ersten Entwürfe wurden beseitigt. Natürlich kann man nach wie vor sagen: Das ganze Gebäude sollte einen Stock niedriger sein. Es ist aber durchaus zulässig in der Höhenentwicklung, weil es niedriger als Bestandsgebäude ist an einem Standort, wo Nachverdichtung durchaus vertretbar ist."

Und genau die Höhe des neuen Gebäudes bleibt umstritten. Elisabeth Schneiderhan (OGL): "Ich fühle mich da in einem Dilemma. Mit der Höhe kann ich mich nicht anfreunden. Wenn man an der Kreissparkasse steht und zum neuen Einkaufszentrum hochschaut, wird das ungefähr dieselben Dimensionen haben. Trotzdem bin ich für attraktives Wohnen – das brauchen wir in Horb."

FD/FW-Fraktionschef Alfred Seifriz sieht auch im neuen Entwurf wieder Konflikte mit der neuen Stadtgestaltungssatzung: "Bei der Dachform und den Balkonen sehe ich das kritisch."

Mit dem Argument, dass der zweite Entwurf für das Gebäude zu oft gegen die Stadtgestaltungssatzung verstößt, hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) im März 2015 den Bau gestoppt. Daraufhin wurde die Stadtgestaltungssatzung geändert (wir berichteten). Wird die nächste Planung wieder kassiert? Laut Oberbürgermeister Peter Rosenberger habe man den neuen Entwurf mit dem RP "im Vorfeld abgesprochen".

Baurechtsamtsleiter Wolfgang Kronenbitter: "Wir haben bei dem Entwurf zwar noch nicht im Detail überprüft, ob alle Voraussetzungen der Stadtgestaltungssatzung erfüllt sind. Für die Dachform wird keine Befreiung notwendig werden." Stadtplaner Peter Klein: "Wenn ein Grundstück von mehreren Straßen umgeben ist, sind Balkone auch ausnahmsweise zur Straßenseite hin zulässig, laut der Stadtgestaltungssatzung." Das sei auch bewusst so gemacht worden, um den Umbau und die Sanierung alter Gebäude attraktiver zu machen.

Dann kommt Thomas Bauer, sachkundiger Einwohner, zu Wort. Er hatte damals beim RP den Baustopp ausgelöst. Er hatte vorab im Schwarzwälder Boten gesagt, dass er den Finger wieder "in die Wunde" legen will.

Bauers erste Frage: "Mit wem wurde der neue Entwurf im RP abgesprochen?"

Antwort Kronenbitter: "Beim aktuellen Entwurf ist eine Sachbearbeiterin zuständig. Mit der werden wir den Entwurf auch noch besprechen. Bei Einzelbauanfragen machen wir so etwas telefonisch."

Bauer bohrt weiter nach: "Das Gebäude links neben dem geplanten Bau ist relativ klein. Da wird es Schwierigkeiten mit dem vom Baugesetz geforderten Einfügen in die Umgebung geben. Dazu sehen die Elemente oben auf dem Dach aus wie Gauben. Die Summe der Gauben darf die Hälfte der Dachlänge nicht überschreiten."

Kronenbitter: "Gauben werden so definiert, dass sie allseitig von Dachflächen umgeben sind. Das ist hier nach unten nicht der Fall."

Auch Joachim Beuter, sachkundiger Einwohner, hat Zweifel, ob die neue Planung so durchkommt. Beuter: "Das Gebäude ist angenehmer und attraktiver als das letzte. Von der Größe und Kubatur hat es schon damals wie heute gegen die Stadtgestaltungssatzung verstoßen – gegen den bruchlosen Zusammenhang mit den umliegenden Gebäuden. Die sind alle niedriger. Damals wurde dieser Punkt vom RP gar nicht behandelt – ­weil die vielen Befreiungen von der Stadtgestaltungssatzung der Aufsicht genügt haben. Ich finde es grenzwertig."

Baurechtsamtsleiter Kronenbitter: "Das Thema ist so konkret nicht in der Stadtgestaltungssatzung festgeschrieben. Das Gebäude muss sich im Rahmen der Umgebung bewegen – und das heißt: Nicht nur die unmittelbare Umgebung, sondern der sogenannte Einwirkungsbereich. Hier verzeichnen wir bei der Geschossflächenzahl zwischen zwei bis vier. In diesem Rahmen hält sich dieses Gebäude. Das RP hat dem nicht widersprochen."

Jede Menge Kritik. Aber auch Zustimmung. Beispielsweise von Josef Nadj (CDU): "Dinge, die bisher moniert wurden, sind korrigiert. Der geplante Bau ist ein wunderbarer Abschluss der seitlichen Straßensituation. Durch den größeren Abstand zu den Nachbarn wirkt das Gebäude luftiger. Man muss dem Investor dafür ein großes Kompliment machen."

Margarete Rebholz (FD/FW): "Das Gebäude hat zwar eine große Kubatur. Die Alternative wären Zweifamilienhäuser. Im Bereich des Bahnhofs gibt es seit 80 bis 100 Jahren im Vergleich viel größere Wohngebäude. Deshalb sollte man das geplante Gebäude auf dem Waldner-Areal zulassen. Obwohl vielleicht noch Optimierungen möglich sind."

Dann wurde abgestimmt. Thomas Bauer und Elisabeth Schneiderhan stimmten gegen den Entwurf, Joachim Beuter enthielt sich der Stimme.

Christian Bok, selbst als Bau-Ingenieur vom Fach und Sohn von Architekt Herbert Bok, der sich gegen den "Riesen-Bau" gewehrt hatte, hatte sich die Debatte als Zuhörer angehört. Er sagt: "Das Gebäude ist schlicht einen Stock zu hoch. Wir werden jetzt juristische Schritte prüfen – denn das geplante Gebäude fügt sich so nicht in die Umgebung ein." Er selbst wisse als Bauingenieur genau, wie man solche Animationen macht. Bok: "Die Markise vorne ist extra reingezeichnet. Optisch wirkt dadurch das geplante Gebäude in der Bildmitte nicht so hoch."